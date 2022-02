Brandje in vrouwentoilet van station Tielt

Politie en brandweer werden vrijdag kort na de middag opgeroepen naar het station in Tielt. Daar was in het damestoilet een brandje ontstaan.

Een passant merkte het vuurtje in het toilet op. Er stond wc-papier in brand. De brandweer snelde ter plaatse. Het vuurtje kon snel gedoofd worden. De politie start een onderzoek naar brandstichting op. Wie er achter het voorval zit, is momenteel nog niet duidelijk. Het toilet liep enige schade op en werd tijdelijk afgesloten.