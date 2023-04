Branddeskundige aangesteld na brand in Nieuwpoortsesteenweg

In de Nieuwpoortsesteenweg brak dinsdagavond brand uit in een appartementsgebouw. Uit de bevindingen van de expert is ondertussen gebleken dat de brand accidenteel is ontstaan.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld naar aanleiding van een brand dinsdagavond in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Uit de bevindingen van de expert is ondertussen gebleken dat de brand accidenteel is ontstaan. Het appartement op de eerste verdieping brandde daarbij volledig uit. Een bewoner werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De Nieuwpoortsesteenweg werd volledig afgezet tussen het Petit Paris en de Elisabethlaan. Ook de bussen van De Lijn werden omgeleid.