Brand in loods naast station Menen aangestoken

Dinsdagavond brak brand uit in een loods naast het station van Menen. Niemand raakte gewond en ook de schade bleef beperkt. Alles wijst op een brandstichting.

Het was een wandelaar die kort na 21 uur het vuur voor het eerst opmerkte. De hulpdiensten werden verwittigd en stuurden meteen een flink aantal manschappen ter plaatse. Ter hoogte van het Bevrijdingsplein kon de brandweer al snel de vuurhaard vinden en blussen.

Zwartgeblakerd hout

“Een wandelaar kon vanuit de Zandputstraat zien hoe er vuur was ontstaan in een van de loodsen naast het station van Menen”, liet de brandweerofficier ter plaatse optekenen.

“We hadden de situatie snel onder controle en de schade bleef beperkt tot enkel wat zwartgeblakerd hout. Mocht deze persoon het vuur niet hadden opgemerkt, dan kon de uitkomst van een volledig andere orde zijn.”

Brandstichting

Hoewel verder onderzoek de precieze oorzaak van de brand nog moet blootleggen, lijkt iedereen het erover eens dat het gaat om een geval van brandstichting. “We vonden een soort van kleine tube waarin papier was gepropt en die waarschijnlijk in brand werd gestoken”, klonk het nog.

“Gaat het om een uit de hand gelopen kwajongensstreek, een dakloze die op zoek was naar wat warmte of iets anders? Daar kunnen we nu geen uitsluitsel over geven. In ieder geval raakte niemand gewond. We hebben de mensen van Infrabel gevraagd de loods te komen afsluiten en verzegelen indien mogelijk.”

Mikpunt van vandalen

De in onbruik geraakte opslagplaatsen naast het station van Menen vormen wel meer het mikpunt van vandalen. Zowel het stationsgebouw zelf als de loodsen worden niet meer gebruikt. Het zijn plaatsen waar zowel de brandweer als de politie al meerdere malen moest ingrijpen.