Brand in berging van appartementsgebouw in Oostendse Stuiverstraat blijkt aangestoken

De brandweer rukte maandag in de late namiddag uit naar de Stuiverstraat voor een brand in de berging van een appartementsgebouw. Het vuur was snel onder controle en niemand raakte gewond.

Maandag omstreeks 17.30 uur kreeg de brandweer van Oostende melding van een brand in de Stuiverstraat, vlakbij het Gerechtsplein in de wijk Westerkwartier. “Bij aankomst bleek het te branden in de berging van het appartementsgebouw”, vertelt brandweerluitenant Van Cleven. “Al bij al ging het om een beperkte brand, maar er was wel veel rookontwikkeling.”

De brandweer ontruimde het vier verdiepingen tellende gebouw. “Uiteindelijk kregen we het vuur snel onder controle en was er geen gevaar voor de bewoners, maar beter het zekere voor het onzekere nemen”, vervolgt de luitenant. “Er is amper schade en na ventilatie van het gebouw mochten de bewoners hun appartementen terug betrekken.”

Ook de politie kwam ter plaatse. Volgens de lokale politie van Oostende zou de brand aangestoken zijn en werd er een proces-verbaal opgesteld voor opzettelijke brandstichting.