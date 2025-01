Bewoner sticht brand in kelder maar moet zelf naar ziekenhuis worden gebracht

In het centrum van Diksmuide brak afgelopen nacht brand uit in de kelder van een rijwoning. Het bleek om brandstichting te gaan door de bewoner zelf. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Rond 1.45 uur liep bij de hulpdiensten een melding binnen van een brandje in een rijwoning in de Koning Albertstraat in het centrum van Diksmuide. Het was de politie die als eerste ter plaatse was. In de kelder van het huis was een klein brandje ontstaan. Het bleek dat de bewoner zelf wat papier en karton met een brandversneller in brand had gestoken. De brandweer werd verwittigd, maar de politie kon zelf het vuur snel doven. De brandweer kwam wel nog langs voor een controle en nabluswerken.

Onder invloed

De bewoner die de brand had gesticht bleek onder invloed te zijn en werd door een opgeroepen ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandschade bleef al bij al beperkt en de politie voert nu verder onderzoek. (JH)