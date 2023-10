Bewoner (30) gearresteerd nadat hij zijn matras in brand steekt in centrum Roeselare

In de nacht van zaterdag op zondag rond 1.30 uur vond een zware brand plaats in de Diksmuidsesteenweg in Roeselare. Een bewoner stichtte er opzettelijk brand in zijn eigen huis. De man werd nadien opgepakt en wordt verhoord door het parket.

In de nacht van zaterdag op zondag snelden de hulpdiensten rond 1.30 uur naar de Diksmuidsesteenweg in het centrum van Roeselare. De bewoner van de rijwoning met huisnummer 35 had er even daarvoor opzettelijk brand gesticht. Terwijl de brandweer het vuur te lijf ging werd de bewoner gearresteerd door de politie, in opdracht van de procureur.

Politiezone RIHO en het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bevestigen dat de bewoner werd opgepakt. “Het gaat om een jongeman van dertig jaar met een mentale beperking”, vertelt woordvoerder Tom Janssens. “Hij stak zijn matras in brand en belde erna zelf de hulpdiensten. De man heeft de feiten meteen bekend. Hij werd verhoord, maar er zal waarschijnlijk geen onderzoeksrechter aangesteld worden.”