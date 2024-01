Auto volledig uitgebrand vlakbij de Franse grens

In Rekkem, deelgemeente van Menen, is woensdagavond een auto volledig uitgebrand. Het zou gaan over een Renault die geparkeerd stond in de buurt van de Dronckaertstraat, vlakbij de Franse grens.

Rond 22.30 uur ‘s avonds merkten buurtbewoners op dat de wagen in lichterlaaie stond. De brandweer kwam snel ter plaatse en kon de brand blussen, maar de auto was intussen volledig vernield. Van de eigenaar of inzittenden is geen spoor. Het is niet de eerste keer dat er zo’n voorval plaatsvindt in deze grensregio, doorgaans gaat het over een gedumpte auto die door criminelen in brand wordt gestoken om sporen van een misdrijf uit te wissen. Of dat nu ook het geval is, is nog niet duidelijk. (PS)