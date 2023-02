Albanees ontkent brandstichting in Brugs huurappartement dat hij moest verlaten

Een 56-jarige Albanees ontkent voor de Brugse rechtbank met klem dat hij zijn huurappartement in Blankenberge met opzet in brand stak. Nochtans had A.D. daarmee gedreigd toen hij uit de woning werd gezet. Het openbaar ministerie eist drie jaar cel.

Op 15 december 2021 belde A.D. ’s avonds de politie wegens problemen met zijn buurman in een appartementsgebouw in het Jezuïetengoed in Brugge. Even later verwittigde een andere bewoner van het gebouw de hulpdiensten voor een brand. De brandweer snelde ter plaatse en stelde vast dat in het gelijkvloerse appartement van A.D. een matras in brand stond. Heel het gebouw hing vol rook en twaalf bewoners werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

Met opzet

Een deskundige concludeerde dat de matras met opzet in brand was gestoken. Bewoner A.D. werd in de buurt van het gebouw aangetroffen. Hij ontkende dat hij zijn matras opzettelijk in brand stak, maar legde volgens de procureur ongeloofwaardige verklaringen af.

“De beklaagde was na de dood van zijn vader door het OCMW uit de woning gezet”, verduidelijkte Yves Segaert-Vanden Bussche. “Tegenover de medewerkers van het OCMW had hij ermee gedreigd zichzelf in brand te steken.”

Geen harde bewijzen

Volgens zijn advocaat had A.D. de bewuste avond zwaar gedronken en herinnert hij zich daardoor niet veel meer van de feiten. “Hij kampt ook met psychische problemen”, pleitte meester Carl Alexander, die vraagtekens plaatste bij het motief. “Mijn cliënt had zijn inboedel al bijna helemaal verhuisd naar zijn nieuwe woning in Blankenberge. Er zijn geen harde bewijzen dat mijn cliënt de brand stichtte.” Meester Alexander vroeg de vrijspraak op basis van twijfel.

A.D. kreeg het laatste woord. “Het kan wel zijn dat ik die matras per ongeluk in brand stak met een sigaret”, zei hij. De rechtbank doet uitspraak op 14 maart.