35-jarige pyromaan gevat die in Meulebeke brand stichtte in garageboxen

Voor de zevende keer in korte tijd is zondagavond opnieuw een kleine brand gesticht aan garageboxen in Meulebeke. Het parket laat weten dat de brandstichter intussen is opgepakt. Het gaat om een man van 35 jaar uit de buurt.

De politie van pz Midow heeft een buurtonderzoek gedaan en camerabeelden geanalyseerd. Het gaat om een man van 35 jaar uit de buurt. Zoals eerder gezegd gaat het om een zevental branden. Er brandden onder meer bloempotten, vuilnisbak, stoelen, er werd papier in brand gestoken in de hal van een appartement, er was brand in groenafval en het vuur sloeg over naar een garagebox.

De man legde volledige bekentenissen af. Hij verklaarde dat hij niemand persoonlijk wilde treffen, maar dat hij een drang voelde om dit te doen. De verdachte wordt vandaag of morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter.