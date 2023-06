32-jarige man die in cel zat op verdenking van brandstichting vrij onder voorwaarden

De 32-jarige man die sinds afgelopen zaterdag in de gevangenis zit op verdenking van brandstichting is vrij onder voorwaarden. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdagochtend.

G.B. stak afgelopen weekend de bloembakken en bloempotten op het terras van zijn onderbuur in brand in Koekelare. Het duo lag al langer met elkaar in de clinch, al kwam G.B. in de raadkamer met wel een heel specifiek excuus op de proppen.

De onderzoeksrechter in Brugge besliste maandag al om de 32-jarige G.B. verder aan te houden op verdenking van brandstichting. De dertiger zit sinds zaterdagavond achter de tralies nadat zijn onderbuur de man aanwees als dader voor de brand op zijn terras. De hulpdiensten kwamen zaterdagavond namelijk ter plaatse in De Wallaart in Koekelare na een melding van een brand. De hulpdiensten hadden vrij snel door dat het om brandstichting ging, want de geur van benzine hing nog in de lucht en er werd zelfs een gemorst benzinespoor gevonden.

Vrijdagochtend kwam ook de reden van de brandstichting aan het licht. Het slachtoffer zou volgens G.B. avances gemaakt hebben tegenover zijn vrouw. Dat kon de man dus duidelijk niet verkroppen. De vrijlating onder voorwaarden gaat enkel door als het parket vandaag geen beroep aantekent tegen de beslissing.