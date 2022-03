Boomvandalen blijven toeslaan: “Slechte reclame voor onze gemeente”

Uitgerekend in het drukke weekend van Gent-Wevelgem sloegen boomvandalen een derde keer toe in Heuvelland. “Slechte reclame voor onze gemeente en een kost van duizenden euro’s op de kap van de gemeenschap. Crimineel”, aldus de lokale schepen, die naar de politie stapt.

Nieuwe bomen worden stelselmatig vernield in Heuvelland. De teller staat voorlopig op een 50-tal: 23 vorig jaar, onder meer in de Vierstraat, 19 vorige maand, voornamelijk in de Houthemstraat, en een tiental vorig weekend in… de Vierstraat. “Daar zitten nieuwe bomen tussen, die hun vernielde voorgangers vervangen”, zucht Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepen van Landbouw en Groenaanleg (Gemeentebelangen).

Nadeel

In het kader van het bomenplan ‘Heuvelland verbindt worden sinds vorig jaar bomen aangeplant langs 350 km landelijke gemeentewegen, maar dat wordt duidelijk niet door iedereen gewaardeerd. Oppositiepartij CD&V, die achter het plan staat, gaf vorig jaar aan “dat de land- en tuinbouwers hun bedenkingen hebben bij het bomenplan en dat ze zich onvoldoende betrokken voelen.”

Het heeft geen zin om bomen kapot te maken, we blijven ze planten

“De aanplant komt enkel op locaties waar plaats genoeg is en steeds in samenspraak met landbouwers”, aldus schepen de Merxem. “Door de bermen te benutten, hoeven we geen extra natuurgebied te creëren ten koste van landbouwgrond. Wellicht zijn de daders mensen die denken nadeel te ondervinden van deze nieuwe bomen. Maar zolang we niks met zekerheid weten, mogen we niemand betichten.”

Van boom tot boom

Er is wel een duidelijke modus operandi, volgens burgervader Wieland De Meyer. “Mensen die ’s nachts in het weekend met de auto van boom tot boom rijden en telkens de stam afkraken.”

Eerder riep het gemeentebestuur de vandalen publiekelijk op om zich te melden en alles in der minne op te lossen. “Maar nu leggen we klacht neer. Ik vind het crimineel”, aldus de Merxem. “Die geknakte boompjes waren een triestig zicht voor alle wielertoeristen en wandelaars van afgelopen weekend. Het is slechte reclame voor onze gemeente en stilaan een kost van duizenden euro’s op de kap van de gemeenschap.”

Nachtcamera’s

Ook over de gemeentegrens duikt het fenomeen op: langs de Steenakkerstraat bij het Ieperse dorp Dikkebus zijn tien bomen afgekraakt. “Ze werden waarschijnlijk opzettelijk beschadigd en zijn intussen vervangen”, bevestigt de Ieperse milieuschepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

Heuvelland investeerde onlangs in drie nachtcamera’s om de vandalen te betrappen en gaat volop sensibiliseren. Aan de nieuwe bomen, die hun geknakte voorgangers vervangen, prijken voortaan gedichtjes. “Het zijn je vrienden, bomen”, leest het. “Het heeft geen zin om deze bomen telkens kapot te maken, want we blijven planten”, belooft de Merxem. (TP)