Blankenbergse gemeenschapswachten melden acht ongeldige parkeerkaarten voor personen met een handicap

De Blankenbergse gemeenschapswachten controleerden in januari en februari bijna zeshonderd parkeerkaarten voor personen met een handicap op onrechtmatig gebruik. Acht daarvan waren ongeldig – lees: nagemaakt, vervallen, duplicaat of toebehorend aan een overleden persoon.

“Bij vaststelling van fraude contacteren de gemeenschapswachten altijd de lokale politie”, waarschuwt burgemeester Bjorn Prasse (Open VLD).

De kaarten worden met de app Handi2Park gescand om te zien of ze geldig zijn. Bij misbruik doet de lokale politie het nodige om de kaart te recupereren, de overtreder wordt beboet.

“Indien nodig kan er ook een wielklem geplaatst worden of kan het voertuig zelfs getakeld worden. Onze gemeenschapswachten zullen zowel in het laag- als hoogseizoen wekelijks acties blijven houden, want het misbruik is frustrerend voor wie wél recht heeft op zo’n kaart.

Leesbaar

Belangrijk voor de houders ervan: zorg ervoor dat de kaart altijd goed leesbaar in het voertuig ligt. Als de gemeenschapswachten de kaart niet kunnen controleren, moeten ze immers verdere stappen ondernemen”, klinkt het.

