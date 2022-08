Bestuurder probeert in te rijden op politiecontrole in Oostende en kan ontkomen

Tijdens een politiecontrole in Oostende heeft een automobilist afgelopen nacht geprobeerd om in te rijden op een agent. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte crashte uiteindelijk in Middelkerke, maar wist te ontkomen.

De politie van de zone Oostende wilde rond middernacht een Mercedes aan een controle onderwerpen. De bestuurder had daar blijkbaar geen trek in, want hij vluchtte aan hoge snelheid en met deels gedoofde lichten weg. Daarbij probeerde hij bovendien in te rijden op een agent.

Bestuurder op de vlucht

De Mercedes crashte uiteindelijk in een weide aan de Kalkaartweg in Middelkerke. Het voertuig werd aangetroffen, maar de bestuurder had ondertussen de benen genomen.

Een zoekactie leverde niets meer op. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot doodslag, maar voorlopig kon nog geen verdachte ingerekend worden.