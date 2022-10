Besturen Veurne en De Panne waarschuwen voor mails van oplichters die rioolbelasting of schuld willen vereffenen

Zowel het gemeentebestuur van De Panne als het stadsbestuur van Veurne waarschuwen inwoners voor frauduleuze mails van oplichters die de ronde doen. Telkens gaat het zogezegd om een incassobureau die een schuld komt innen.

De afgelopen dagen en weken kwamen er meerdere meldingen binnen van verschillende inwoners van zowel De Panne als Veurne die de mails kregen. Alhoewel het wellicht om dezelfde oplichters gaat verschillen de mails in beide gemeenten. In de De Panne zijn het vooral inwoners die de mail krijgen waarin staat dat het lokaal bestuur van De Panne een incassobureau aanstelde om een rioolbelasting van 249,99 euro te innen. De mails worden verstuurd onder de valse naam Atradius, waarin gezegd wordt dat dit een incassobureau of gerechtsdeurwaarder is.

In Veurne zijn de mails hoofdzakelijk gericht aan ondernemingen. Ook in Veurne worden de mails door Atradius gestuurd. Hier wordt gevraagd om een achterstallige schuld te innen. De e-mail komt van ATRADIUS Collections, het e-mailadres is fixdebt.services13@outlook.com en de titel is ATRADIUS COLLECTION Gerechtsdeurwaarders & Incasso – T.a.v: bedrijfsnaam. “Deze mails zijn vals en ga hier niet op in”, waarschuwen beide besturen. Wie dergelijke mail ontving kan daarvan melding maken via https://meldpunt.belgie.be. Voor zover gekend zijn er nog geen slachtoffers. Er kan ook steeds melding bij de politie gemaakt worden. (JH)