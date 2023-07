Beschonken man gooit bierglas in gezicht van gerant Proxy Delhaize Bredene: “Agressie en winkeldiefstallen zijn haast dagelijkse kost”

De Bredense Dunegatfeesten zijn voor Tom Delva, gerant van Proxy Delhaize in de Kapelstraat in Bredene, met een flinke sisser afgelopen. Een duidelijk beschonken man plantte een bierglas in het gezicht van de Bredenaar en zette het daarna op een lopen. De politie kon de man oppakken. “Mijn fysieke verwondingen vallen al bij al nog mee, maar mentaal is het niet makkelijk”, zegt hij. “Dergelijke voorvallen gebeuren hier steeds vaker.”

De Dunegatfeesten waren over de hele lijn opnieuw een schot in de roos, maar Tom Delva (27) houdt er toch een erg bittere nasmaak aan over. De store manager of gerant van de Proxy Delhaize in de Kapelstraat sloeg voor de derde keer de handen in elkaar met de lokale brouwerij Betsy. “Zij plaatsten een standje met terras voor onze supermarkt en konden hun bier in onze koelcel stockeren”, legt Tom uit. “We hadden hen een badge gegeven om onze poort te kunnen openen en zelf was ik ook de hele namiddag op post.”

Schermutseling

De dag kabbelde in een al bij al gemoedelijke sfeer voort, maar in de vooravond liep het grondig fout. “Plots liep er een man, ik schat hem tussen de 30 en 35 jaar oud, onze poort binnen”, vervolgt Tom. “Hij had duidelijk genoeg op. Ik vroeg hem wat hij in onze winkel van plan was en wees hem erop dat het om privéterrein ging, maar een antwoord kreeg ik niet. Vrijwel onmiddellijk viel hij me aan en gooide hij een groot bierglas in mijn gezicht. Er ontstond een schermutseling en omstanders konden hem aanvankelijk nog in bedwang houden, maar uiteindelijk kon die kerel het toch op een lopen zetten.”

De politie was snel ter plaatse en kon de man in kwestie iets verderop oppakken. “Op basis van wat ze op onze camerabeelden zagen, hebben ze beslist om hem ook aan te houden, met openbare dronkenschap en geweld ten laste.”

Bierfles in gezicht

Tom zelf is vooral erg hard geschrokken van de aanval. “Ik heb bloeduitstortingen en pijn over de hele linkerzijde van mijn gezicht en mijn linkersleutelbeen. Fysiek valt het al bij al nog mee, maar mentaal is het allesbehalve makkelijk. Ik ben sinds 2020 aan de slag als store manager en startte elf jaar geleden als jobstudent bij Proxy Delhaize in Bredene, ik stá voor deze zaak. Dit is ook niet de eerste keer dat ik letterlijk aangevallen word. In oktober 2020 kreeg ik van een winkeldief, die een bus Pringles-chips onder zijn jas had gemoffeld, een bierfles in het gezicht.”

“Ach, discussies, diefstallen en agressie zijn haast dagelijkse kost. Tijdens de zomermaanden is er natuurlijk veel meer volk aan de kust, maar deze tendens begint zich steeds meer over het hele jaar te verspreiden. De politie doet wat ze kan, maar ze hebben soms handen te kort. Ik hoop dat het tij snel keert.”

Toch verliest Tom de moed niet. “Daarvoor doe ik het, samen met ons tienkoppig team, veel te graag. Het is een topjob en veel vaste klanten zijn vrienden geworden. Alleen die rotte appels moeten er dringend uit.”

De politiezone Bredene-De Haan bevestigt de feiten. “De man in kwestie, een Oostendenaar van 33, is bij ons binnengebracht ter ontnuchtering en het proces-verbaal is aan het parket overgemaakt. Het klopt ook dat we steeds vaker merken dat er agressiever gereageerd wordt. Tegenover de politie, maar nu ook tegenover winkeluitbaters. Het lontje van de mensen wordt alleen maar korter.”