Bende mensensmokkelaars opgerold: 119 boten in beslag genomen

Onder leiding van een Brugse onderzoeksrechter hebben speurders van de Belgische en Duitse politie een bende mensensmokkelaars opgepakt. Bij huiszoekingen werden in totaal 119 boten in beslag genomen waarmee vluchtelingen over de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk worden gesmokkeld.

Het fenomeen van de kleine bootjes die gebruikt worden om, voornamelijk vanaf de Franse Opaalkust, vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen, is de Belgische en Franse politie al jaren een doorn in het oog. Met de regelmaat van de klok worden op Belgische wegen auto’s staande gehouden die boten, zwemvesten en buitenboordmotoren vervoeren. Voor de politie en het gerecht is het niet altijd makkelijk om dan hard te maken dat dit materiaal gebruikt wordt voor mensensmokkel maar toch hebben die dossiers al tientallen keren tot veroordelingen geleid voor de kamer van de Brugse rechtbank die gespecialiseerd is in mensensmokkel. Ook vanuit België proberen migranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.

De cel mensensmokkel van de Brugse federale politie slaagde er enkele maanden geleden in om heel wat van die dossiers aan elkaar te linken. Voor de speurders was het duidelijk dat hier één groot netwerk achter zat dat wellicht vanuit Duitsland opereerde. Op 4 mei kon de Britse politie het kopstuk in het Verenigd Koninkrijk arresteren. De 29-jarige Iraniër Hewa R. werd op zijn werk in het oosten van Londen gearresteerd. De Brugse onderzoeksrechter vraagt zijn uitlevering.

550 agenten

Niet veel later werd een speciale operatie opgezet in de omgeving van de Duitse stad Osnabrück. Bij maar liefst 36 huiszoekingen werden daar 18 mensen gearresteerd. Tevens vonden de speurders 119 boten, 33 buitenboordmotoren en bijna duizend zwemvesten. Aan de actie namen 550 agenten van de Duitse politie deel, ondersteund door 12 mensen van de Brugse federale politie. Ook voor alle Duitse verdachten vraagt het Belgische gerecht de uitlevering.

Procureur Frank Demeester, specialist mensensmokkel en mensenhandel van het Brugse parket. (archief Davy Coghe) © Davy Coghe

Procureur Frank Demeester van het West-Vlaams parket, gespecialiseerd in mensensmokkel, noemt de actie een succes en het sluitstuk van jaren onderzoek. “Dit dossier is een toonbeeld van goeie samenwerking”, klinkt het. “De internationale samenwerking is een heel duidelijk signaal naar criminele organisaties die zich vlot over de landsgrenzen heen bewegen. Vijf landen zijn erin geslaagd om de neuzen in één richting te krijgen. We mogen trots zijn op het aandeel van de Belgische politie en justitie”, zegt procureur Demeester.

10.000 vluchtelingen

Naast deze arrestaties zijn in het onderzoek nog heel wat arrestaties verricht. Volgens Europol gaat het om 39 verdachten van een Iraaks-Koerdische smokkelbende die het voorbije anderhalf jaar maar liefst 10.000 vluchtelingen op een bootje richting het Verenigd Koninkrijk zette. De bende vroeg daarvoor bedragen van 2.500 tot 3.500 euro per migrant. De totale winst die de bende maakte, wordt geschat op 15 miljoen euro. Bij de in totaal 50 huiszoekingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland werden 40.000 euro cash, wagens, vuurwapens en drugs aangetroffen.