Bellewaerde dient klacht in nadat YouTuber ’s nachts inbreekt en met zaklamp in ogen van tijger schijnt

Na de Halloweenperiode sluit Bellewaerde normaal de deuren tot de lente, maar het Ieperse pret- en dierenpark pakte in de kerstperiode uit met een nieuwe winteropening. Het park kreeg ook ongewenst bezoek: YouTuber Yung Jamie brak ’s nachts binnen en postte hiervan een video. De jongeman beklimt zelfs de 32 meter hoge Boomerang en schijnt met zijn zaklamp in de ogen van een tijger. “Heel dom en totaal onverantwoord”, reageert Bellewaerde, dat klacht indiende bij de politie.

Het YouTubefilmpje kwam online op 27 december 2023. In zijn video is te zien hoe de YouTuber over tralies klimt om het park binnen te raken. Met een cameraman in zijn zog wandelt hij door het park dat verlicht is met kerstversiering. Hij poseerde bij de “foto saloon”, consumeerde een drankje, maakte sneeuwengels in de valse sneeuw, nam een decoratieve reuze-ijshoorn mee, zat op verschillende attracties en beklom de rollercoaster Boomerang. “It’s high as fuck”, zegt hij terwijl de camera de omgeving vanuit de hoogte filmt.

Domme dingen gedaan

De YouTuber bezocht ook de dieren en richtte zijn zaklamp onder meer op giraffen, flamingo’s, apen, lama’s en een tijger. “Ik brak ’s nachts binnen in een Belgisch pretpark, waar ik domme dingen heb gedaan”, schrijft hij bij het filmpje dat hij postte. “Jullie beveiliging trekt op niets, waar toch houden we van jullie.” Op het einde van het filmpje is te zien hoe hij in het park vlees eet van een barbecuetje.

Gerechtelijke stappen

Bellewaerde Park kan er allerminst mee lachen. “We hebben klacht ingediend”, aldus parkwoordvoerder Filip Vandorpe. “We betreuren het voorval en keuren het af. Momenteel wachten we op meer info van de politie en eventuele gerechtelijke stappen. Voorlopig hebben we geen sporen gevonden van vandalisme. De dierenarts zegt wel dat de dieren schrikken van het in de ogen schijnen met zaklampen ’s nachts. Gelukkig blijken ze allemaal gezond na een controle. Het is onverantwoord gedrag. Voor hetzelfde geld glijdt hij uit op de steile trappen van de attracties. We zijn heel ver van huis als men dit doet om in de aandacht te komen. Als park kunnen we daar niets aan doen. Er is overal omheining en we hebben een nachtwaker die zijn ronde doet, maar het is een kat- en muisspel.”

De politie van de zone Arro Ieper bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar kan daar momenteel nog niets over zeggen. Opvallend is dat de man in het filmpje geen enkele moeite doet om zijn gezicht te verbergen.

Reacties

Veel succes heeft de YouTuber niet met zijn stunt. De video telt intussen zo’n 1.300 views. De reacties zijn uiteenlopend. Iemand merkt op dat de kerel met de views die hij krijgt niet meteen de kosten zal kunnen dekken van de boete die hem te wachten staat. Iemand anders daagt de man uit om nu Plopsa, Bobbejaan of Walibi eens te proberen. “Plopsa Coo moet ook wel leuk zijn in de nacht.”

Yung Jamie is niet de eerste YouTuber die dergelijke dommigheden uithaalt, eerder kregen ook Boudewijn Seapark, Walibi en de zoo van Antwerpen dergelijk bezoek over de vloer. “Nu Plopsa, Bobbejaanland of Walibi maar eens proberen? Plopsa Coo moet ook wel leuk zijn in de nacht”, schrijft iemand. (CMW/TP)