Beeld van koning Boudewijn met verf besmeurd in Oostende

Actievoerders van de Stoeten Ostendenoare eisten de actie op.

Op 17 januari de dag dat premier Lumumba 61 jaar geleden terechtgesteld werd, stelde de Stoeten Ostendenoare voor om een kunstwerk van Enca Caen en Piet Wittevrongel dat Limumba voorstelt aan de stad Oostende te schenken. Dit naar aanleiding van de herdenking van de dood van de Congolese premier in opdracht van de Belgische regering.

“Aangezien de stad nog niet gereageerd heeft op onze aanbod hebben we het beeld van koning Boudewijn die op de hoogte was van die executie dan maar met verf besmeurd. Ook omdat de stad nog geen werk gemaakt heeft van haar plannen over de dekolonisatie.”

Ook op 17 januari 2004 werd het standbeeld van Boudewijn al eens met rode verf besmeurd.

