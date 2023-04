Beeld ‘De Frieteters’ opnieuw beschadigd

Het beeld ‘De Frieteters’ op de Markt in Brugge is zaterdagnacht opnieuw beschadigd. De arm van het beeld is voor een stuk afgerukt. Het is niet voor het eerst dat het werk getroffen wordt door vandalisme.

Het standbeeld van een friet etende man op de bankjes op de Markt, ter hoogte het rechtse frietkraam aan het Belfort, is een eerbetoon aan onze Belgische culinaire trots en een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Het beeld staat er sinds november 2021. Sindsdien moest het wel al weggehaald worden voor herstelling, want het werd op korte tijd tweemaal gevandaliseerd. Dit weekend gebeurde dat dus opnieuw. Schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) veroordeelde de nieuwe vandalenstreek al. (MM)