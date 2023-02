Banale discussie over hondenpoep in Lauwe eindigt met schietincident: “Schrik? Geen denken aan!”

Een banale discussie over hondenpoep eindigde donderdagmiddag in het ondenkbare. Nadat Djess Camertijn (39) een dame en haar wildpoepende hond van zijn privéterrein verjoeg, werd er op hem geschoten. “Een waanzinnige escalatie van geweld, maar bang? Geen denken aan!” klinkt het bij de ondernemer.

Een telefoontje, het zoveelste, lag aan de basis van wat zou uitdraaien op een waanzinnige explosie van geweld. “Ik heb een lap grond in de Handboogstraat waar garages op staan”, klinkt het bij Djess. De man, ondernemer en ook een erg graag gezien lokaal figuur, werd de laatste weken bedolven onder de klaagtelefoontjes. “Blijkbaar gebruikt iemand die lap grond als een openbaar toilet voor zijn of haar hond. Natuurlijk klagen de buurtbewoners want het was er een echte uitwerpselensnelweg geworden. Helaas wist niemand precies wie zijn hond er zijn behoefte liet doen dus ik kon niet meteen een oplossing aanbieden.”

Dame met Golden Retriever

Donderdag was de vakman aan de slag in de Handboogstraat en hij merkte op hoe een dame er haar hond heen bracht. “Een Golden Retriever, dus geen klein beestje, kwispelde lustig het terrein op, op de voet gevolgd door het baasje. Ik stapte meteen naar de dame in kwestie en sprak er haar over aan. Zij sneerde meteen terug dat het niet haar hond was die er poepte. Heel wat toevalligheden dus, maar ik had er geen oren meer naar. Dit was privéterrein waar ze zelfs niet moest gaan wandelen dus ik maande haar aan weg te gaan.”

Die aanmaning schoot in het verkeerde keelgat bij de vriend van de dame, die in een appartement enkele meters verder woont. “Hij kwam bedreigend voor me staan en schold me in het Frans de huid vol. Ik had al snel door dat hij zich gewoon wat patserig probeerde op te stellen en ik was er niet meteen van onder de indruk. Ik kon ze uiteindelijk van het terrein weg jagen en voor mij was de kous af. Zij hadden er echter een ander idee over.”

Twee knallen

Bij het vertrekken van zijn werf reed Djess voorbij het appartement in kwestie, waarop het ondenkbare gebeurde. “Ik hoorde twee knallen en meteen verbrijzelde het raam van mijn bestelwagen”, zucht hij. “Ik parkeerde, stapte uit en had al snel door dat er op mij werd geschoten. De agressieveling in kwestie stond op het voetbad breed te glimlachen. De politie kwam ter plaatse en die gast ontkende dan doodleuk dat hij er ook maar iets mee te maken had. Het kon hem allemaal maar weinig schelen uiteindelijk.”

Bij de politie werd het verhaal van Djess bevestigd. “We werden er inderdaad ter plaatse geroepen nadat er melding werd gemaakt van een schietincident”, klinkt het bij de zonechef. “Onze mensen hebben op basis van concrete aanwijzingen een huiszoeking uitgevoerd in het aangewezen appartement en konden daar het gebruikte wapen vinden. Het zorgde er ook voor dat de dader in kwestie geïdentificeerd kon worden. Na verhoor mocht de man beschikken. We zijn alvast opgelucht dat het enkel bij schade bleef en er niemand gewond raakte. De plaats ligt pal voor een school, het kon dus grondig uit de hand zijn gelopen.”

Geschokt, maar geen schrik

Djess zelf reageerde geschokt toen hij vernam dat de schutter gewoon mocht beschikken. “Maar schrik? Geen denken aan! Ik ga natuurlijk wel wat voorzichtiger zijn, maar ik heb er nog een werf af te werken. Zo een straattuig gaat me alvast niet van mijn werk weghouden.”