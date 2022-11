Badstad kreunt onder auto-inbraken, korpschef roept op: “Bel ons meteen bij verdachte gedragingen”

Oostende heeft de laatste tijd te kampen met heel wat auto-inbraken. Vaak wordt daarbij het raam ingeslagen. “Het probleem is dat mensen bij verdachte gedragingen een foto nemen en op sociale media zwieren. Ons bellen is wat ze moeten doen”, klinkt het bij de korpschef.

In de badstad regent het bij de politie de laatste tijd meldingen van diefstallen in auto’s. De laatste week werd er zo ingebroken in wagens in de nabijheid van het AZ Damiaanziekenhuis, de Sint-Petrus-en-Pauluskerk en in de wijk Stene. In de maand november kreeg de politie al 43 meldingen, bijna het dubbele van dezelfde periode vorig jaar en evenveel als tijdens juli en augustus samen. “Vermoedelijk gaat het om een dadergroep die verantwoordelijk is voor de inbraken. Maar zo lang we geen verdachten kunnen oppakken, kunnen we dat niet met zekerheid zeggen”, zegt korpschef Philip Caestecker.

M.D. werd tijdens de nacht van woensdag op donderdag het slachtoffer van een inbraak in haar wagen in de wijk Stene. Daarbij werd het raam achteraan aan de bestuurderszijde ingeslagen. Een andere vrouw werd slachtoffer in de Waterlelielaan en nog een andere vond haar wagen terug met een ingeslagen raam in de Mimosalaan. Dinsdagnacht sloegen dieven dan weer toe in de omgeving van het AZ Damiaanziekenhuis.

Zulaikha Smout: “Ik wil graag een soort van wijkvereniging of een buurtnetwerk opstarten om de buurt wat in de gaten te houden.” © JROO

Zulaikha Smout (43) woont in de buurt van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk en had haar wagen vijf dagen geleden aan de kerk geparkeerd. ’s Morgens vond ze haar wagen terug met ingeslagen raam. “De werkrugzak van mijn vriend, een dure jas en een werkmachine werden gestolen”, zegt ze. “Ik wil graag een soort van wijkvereniging of een buurtnetwerk opstarten om de buurt wat in de gaten te houden. Dat kan ik echter niet alleen. Het gaat er niet om, om zelf actie te ondernemen, maar vooral om bij verdachte gedragingen meteen de politie te verwittigen.”

Het is net bij het bellen van de politie dat het schoentje wringt volgens de korpschef. “Om ons in staat te stellen om efficiënt op dit probleem te werken, moet men ons zoveel mogelijk verdachte gedragingen melden via de noodlijn 101”, duidt de korpschef. “Het probleem is dat mensen een foto nemen van mogelijke verdachten en die op sociale media zwieren, maar daar hebben wij niets aan. Als mensen verdachte gedragingen zien, dan moeten ze ons onmiddellijk verwittigen. Oostende is een relatief kleine stad. Een patrouille van de politie is nooit veraf. Soms kan het dat die er binnen de minuut al is. Alleen zo zullen we dader(s) op heterdaad kunnen betrappen. Onze diensten werken sowieso hard op deze problematiek om dit zo snel mogelijk een halt toe te roepen.”

De korpschef roept op om ook preventief te werk te gaan. “Laat sowieso geen waardevolle spullen achter in de auto. We raden zelfs aan om het handschoenvakje open te zetten bij het verlaten van de auto. Als ze door het raam zien dat er niets waardevols te rapen valt, dan gaan potentiele dieven de moeite niet doen om schade toe te brengen aan de wagen. Onder het motto: geen buit is geen dief, kunnen we het aantal auto-inbraken terugdringen”, besluit de korpschef.