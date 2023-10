Auto rijdt slagbomen af in Torhout en pleegt vluchtmisdrijf: treinverkeer tijd onderbroken

Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Zedelgem was dinsdagavond een tijdlang volledig onderbroken. Een onbekende automobilist reed er aan een overweg in Torhout beide slagbomen af en pleegde vluchtmisdrijf. De politie is naar hem op zoek.

De aanrijding gebeurde dinsdagavond rond 18 uur aan de overweg in de Sneppestraat in Torhout, vlakbij de grens met Lichtervelde. Beide slagbomen waren naar beneden omdat er een trein op komst was maar toch probeerde een automobilist nog snel voorbij te steken, tussen de slagbomen.

Niet alleen levensgevaarlijk, maar de auto haperde ook aan beide slagbomen. Beide slagbomen werden geraakt. Een kwam in stukken op de sporen terecht, de tweede op de rijbaan. De automobilist pleegde vluchtmisdrijf en wordt nu opgespoord door de politie Kouter. Door de aanrijding lag het treinverkeer een half uur volledig stil en pas rond 19 uur was alles genormaliseerd. Infrabel verving intussen al de slagbomen. (JH)