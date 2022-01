Anonieme groepering ‘De Stoete Diksmullenoare’ eist bekladden beeld op: “Laatste waarschuwing, anders halen we het neer”

Een dag nadat het standbeeld van Jacques de Dixmude op de Grote Markt in Diksmuide beklad werd met rode verf is de actie opgeëist door een groepering die zichzelf ‘De Stoete Diksmullenoare’ noemt. In een statement halen ze fors uit: “dit is onze laatste waarschuwing, anders halen wij het beeld neer.”

Op dinsdag in de vroege ochtend werd vastgesteld dat het beeld van Jacques de Dixmude (1858-1928) beklad was met rode verf. Het gaat om een beschermd monument. De stad Diksmuide diende klacht in bij de politie omdat het om vandalisme gaat.

Het was niet duidelijk om welke reden het controversiële beeld beklad werd. Jacques de Dixmude draagt een onfrisse geschiedenis mee in het koloniaal verleden van België. Dat laatste blijkt nu de reden te zijn waarom het beeld beklad werd.

Dreigen beeld neer te halen

In een statement zegt een groepering genaamd ‘De Stoete Diksmullenoare’, naar analogie met de al jaren bekende groepering in Oostende, achter de feiten te zitten. “Terwijl er overal in ons land er aan de dekolonisatie wordt gewerkt blijft er in Diksmuide het controversieel monument van Jacques de Dixmude overeind staan”, klinkt het.

“Dit is niet de eerste keer dat hierop werd gewezen, en het heeft nu al lang genoeg geduurd om de reeds lang beloofde duiding en of verplaatsen van het standbeeld waar te maken. Daarom heeft de Stoete Diksmullenoare het standbeeld met rode verf beklad. Dit is de laatste waarschuwing, anders halen wij het beeld neer.”

Koloniaal verleden

De actiegroep wijst naar het koloniaal verleden van de Dixmude. “Hij speelde een rol tegen wat men steeds genoemd heeft de Arabische slavenhandelaars. Die strijd tegen de Arabieren had echter niks te maken met slavernij maar wel om de controle op de ivoorhandel.

Integendeel, aan de kant van het Belgische legioen vochten er zelfs opgeëiste slaven mee. In 1895 werd hij zelfs districtscommissaris van het rubberwingebied aan het Leopold II-meer. Hij schreef aan een ondergeschikte: “Deze mensen van Inongo deugen beslist niet. Ze hebben net enkele rubber lianen gekapt. We moeten tegen ze vechten totdat hun absolute onderwerping is verkregen, of hun volledige uitroeiing… Informeer de inboorlingen dat als ze nog een enkele liaan kappen, ik ze zal uitroeien tot de laatste man.”

Onderzoek loopt

De politie kan weinig kwijt over de zaak. “Het onderzoek loopt nog”, zegt commissaris Geert Provoost van Polder. “We kunnen nog niets zeggen over eventuele camerabeelden en ook niet over het bericht dat een groepering de feiten opeist. Wij volgen wel wat er online over de feiten verschijnt.”

