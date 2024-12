Alleenstaande mama Valerie (48) deelt via sociale media beelden van beschadigde wagen: “Ik hoop dat ik te weten kom wie dit deed”

Valerie Renty (48) uit Assebroek zit met de handen in het haar. De alleenstaande mama trof dinsdagochtend haar geparkeerde wagen zwaar gehavend aan. De tegenpartij verdween met de noorderzon. Via een oproep op Facebook hoopt de mama nu tips of getuigen te vinden. “Ik wil dit graag onderling oplossen”, reageert de vrouw.

Vlak voor de Brugse Valerie Renty dinsdagochtend met haar wagen wilde vertrekken, zag ze plots hoe het voertuig dat geparkeerd stond in de Daverlostraat zwaar beschadigd was. “Rond 8.15 uur wilde ik met de wagen vertrekken”, vertelt de mama. “Mijn wagen staat hier in de straat zo goed als vlak voor onze deur geparkeerd.”

Plots zag Valerie een grote kras op de linkerzijde van haar wagen. Ook haar spiegel is deels kapot. “Ik kan nog met de wagen rijden, maar dit is absoluut niet fijn”, vertelt de Brugse. De bestuurder bleef niet ter plaatse en liet ook geen contactgegevens na. Dat betekent dat Valerie zelf moet opdraaien voor de kosten. “En dat is een kost die ik momenteel niet kan ophoesten”, vertelt Valerie. “Vorig jaar heb ik al 6.000 euro betaald nadat mijn bakfiets voor de deur gestolen werd.”

Aangifte politie

De mama deed vorig jaar aangifte bij de lokale politie voor de diefstal van haar bakfiets, maar kreeg daar nooit meer iets van te horen. Ook nu lichtte Valerie de politie in. “Ze wisten mij telefonisch te vertellen dat ik pas maandag terechtkan in het kantoor om officieel aangifte te doen”, vertelt Valerie. “Dat is net geen week na de feiten.”

Het buurtonderzoek kan ook pas opgestart worden na die officiële aangifte. Daarom besloot Valerie zelf het heft in eigen handen te nemen. “Ik heb op sociale media een video gedeeld van de wagen, in de hoop dat getuigen zich melden. Het kan ook goed zijn dat de bestuurder de aanrijding niet gevoeld heeft. Ik hoop dat ik alsnog te weten kom wie het was, zodat we in alle discretie en met de verzekeringen de kosten kunnen regelen. Ik hoop gewoon dat ik via sociale media iets meer te weten kom over het ongeval.”

De buurvrouw van Valerie vertrok rond 7 uur met haar fiets naar het werk en zag toen geen brokstukken liggen. “De kap van mijn spiegel lag aan haar huis”, legt Valerie uit. “Mijn buurvrouw zou dat zeker gezien hebben toen ze met de fiets vertrok. Daarom vermoeden we dat de aanrijding tussen 7 en 8.15 uur gebeurd is.”