Albanese twintiger aangehouden nadat hij eerder op heterdaad betrapt werd tijdens inbraken in Zwevezele

De onderzoeksrechter heeft maandag een Albanese twintiger opgepakt die zaterdag op heterdaad betrapt werd tijdens inbraken op het Zwevezeelse gehucht De Hille.

Bewoners van het gehucht merkten zaterdagavond een verdacht voertuig op. Ze verwittigden de politie. Die snelde massaal ter plaatse en kon een Albanese jongeman op heterdaad betrappen. De Albanees, geboren in 1998, heeft geen vast adres in ons land. De onderzoeksrechter besliste maandag om hem aan te houden. De politie speurde zaterdag in de omgeving nog naar mogelijke andere inbrekers. Die speurtocht leverde niet onmiddellijk iets op.