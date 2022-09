Al zestien verdachten overgeleverd in groot onderzoek naar mensensmokkel met bootjes

In het West-Vlaams onderzoek dat begin juli tot achttien arrestaties leidde in Duitsland, zijn ondertussen al zestien verdachten aan België overgeleverd. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De internationale bende zou op grote schaal transmigranten met bootjes naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben.

Sinds eind 2019 worden in West-Vlaanderen regelmatig voertuigen vol bootjes, buitenboordmotoren en zwemvesten ontdekt. Vooral aan de Westkust liepen zo heel wat handlangers van mensensmokkelbendes tegen de lamp. De voertuigen bleken meestal vanuit Duitsland onderweg te zijn naar Noord-Frankrijk. Bestuurders en inzittenden werden door de Brugse correctionele rechtbank voor mensensmokkel veroordeeld tot gevangenisstraffen van dertig maanden tot zelfs twaalf jaar.

Op basis van ongeveer veertig verschillende gerechtelijke onderzoeken kon de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) geleidelijk aan een grote mensensmokkelbende in kaart brengen. De criminele organisatie maakte volgens het parket vaak gebruik van gammele bootjes, aftandse motoren en ongeschikte zwemvesten. Het vermoedelijke kopstuk van Iraanse origine werd begin mei opgepakt tijdens zijn werk in Oost-Londen. Hewa R. werd eind juli vanuit het Verenigd Koninkrijk overgeleverd en vervolgens aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter.

Ondertussen werd begin juli een grote actie op poten gezet om de mensensmokkelorganisatie in Duitsland op te rollen. In opdracht van de Brugse onderzoeksrechter werden toen achttien verdachten gearresteerd en werden op 36 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden 119 boten, 33 motoren en 967 zwemvesten aangetroffen. De actie speelde zich vooral af in Osnabrück, een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Vanuit Duitsland werden ondertussen zestien verdachten aan ons land overgeleverd. Het gaat onder andere om de eigenaar van een transportbedrijf uit Bielefeld. De aanhouding van zes verdachten werd dinsdagochtend opnieuw met een maand verlengd door de Brugse raadkamer. De verschijning van een verdachte die recenter werd overgeleverd, werd op vraag van de verdediging uitgesteld naar 20 september.