Agressieve jongeren delen klappen uit aan treinbegeleider op perron in Ieper

Na een discussie over het dragen van een mondmasker heeft een treinbegeleider een klap gekregen van een groepje jongeren op het perron in Ieper. De man moest voor nazicht naar het ziekenhuis maar heeft geen ernstige verwondingen. Er wordt wel klacht ingediend.

Het incident gebeurde maandag. Op de trein komende uit Poperinge richting Ieper sprak de treinbegeleider een jongere aan die geen mondmasker droeg. “Bij aankomst in Ieper is daar dan discussie over ontstaan, waarbij onze treinbegeleider werd uitgedaagd en een klap heeft gekregen”, vertelt woordvoerder Bart Crols van NMBS. “De treinbegeleider werd aangevallen op het moment dat de trein weer zou vertrekken. Het ging om een groepje jongeren waarbij iemand geen mondmasker droeg. Eén van de jongeren heeft een klap uitgedeeld. Daarbij is ook een collega tussengekomen en daarna is ook de politie gecontacteerd geweest. Sowieso wordt er klacht ingediend. Er zijn daar beelden van. Die zullen worden opgevraagd en bekeken.”

Lichte verwonding

De treinbegeleider werd voor nazicht overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. “Het bleek te gaan om een lichte verwonding”, vervolgt Bart Crols, die de agressie fel veroordeelt. “Dat zijn mensen die hun werk doen en die erop wijzen dat mensen in het bezit moeten zijn van een geldig vervoerbewijs en dat er nog altijd een mondmaskerplicht geldt op het openbaar vervoer. Wij veroordelen dit soort daden dan ook met klem. Agressie is onaanvaardbaar.” (TOGH)