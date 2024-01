Aangespoelde hondenkadavers blijven een raadsel: “Mogelijk werden ze ergens gedumpt en kwamen ze na de overstromingen in zee terecht”

Al zeven hondenkadavers spoelden aan onze kust aan. Het gaat volgens de eerste vaststellingen steeds om hetzelfde type ras met lange smalle poten. Wat is er aan de hand? De politie herhaalt een oproep naar tips. Volgens Francis Kerckhof, mariene bioloog bij het Instituut voor Natuurwetenschappen, zijn er verschillende pistes mogelijk. “Het is moeilijk om een pasklaar antwoord te geven op deze kwestie.”

Zeven hondenkadavers op enkele weken tijd en dat verspreid over een afstand van zo’n dertig kilometer. Over dat feit buigt de politie van Oostende zich momenteel. Nadat de voorbije weken al vijf kadavers aanspoelden op het strand van Oostende, was dat deze week ook het geval in Nieuwpoort en Oostduinkerke. Ondertussen sleept de zaak al ruim een maand aan.

Verschillende hondenkadavers spoelden midden november, op 21 november en op 2 december 2023 aan op Oosteroever, in de zone tussen de Oostelijke Strekdam en Fort Napoleon. Het ging telkens om vrij jonge dieren die niet gechipt waren. De honden lijken van een gelijkaardig ras te zijn, maar door de staat van ontbinding is het precieze ras niet helemaal duidelijk.

Ook op 17 december 2023 werd in Nieuwpoort-Bad een hondenkadaver aangetroffen op het strand. Een dag later spoelde alweer een hondenlijk aan langs de Sir Winston Churchillkaan in Oostende, vlakbij de gebouwen van de DAB Vloot. Woensdag dook een zesde kadaver op langs de Halve Maandijk, tussen het herdenkingsmonument HMS Vindictive en de Oostelijke Strekdam. “Ook bij deze drie recente vondsten gaat het om ogenschijnlijk jonge dieren van vermoedelijk hetzelfde ras en wederom zijn ze niet gechipt”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche.

In vuilnisbak

Eén dag later was er al een nieuwe melding, bevestigt de politie. Na een oproep tot tips of getuigen meldde zich vrijdagochtend iemand aan. De man verklaarde dat hij donderdag een dode hond had gevonden op het strand van Oostduinkerke, nabij sportclub Sycod en de Alfred Devoslaan.

“Nietsvermoedend en met goede bedoelingen ruimde de wandelaar de restanten op en bracht die naar een vuilnisbak”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. De vuilnisbak was ondertussen al geledigd, waardoor het kadaver niet meer te vinden was. “Maar de beschrijving van het hondenkadaver volgt die van de eerdere vaststellingen.”

Zo staat de teller al op zeven kadavers. Opvallend: schijnbaar gaat het steeds om hetzelfde ras of type hond met lange smalle poten. Bij de politie houden ze alle pistes open. Omdat er vooralsnog niemand melding maakte van een vermiste viervoeter, is de piste van meegesleurde honden tijdens de recente overstromingen in de Westhoek minder waarschijnlijk. Ook was geen van de aangetroffen honden gechipt. Het ging ook jongvolwassen dieren en niet om puppy’s.

Hoe belandden de honden dan in zee? “Dat maakt nu deel uit van het onderzoek”, zegt Van Assche nog. “Alle pistes houden we open.”

Overstromingen

Volgens Francis Kerckhof, marien bioloog bij het Instituut voor Natuurwetenschappen, zijn er enkele pistes mogelijk. “In theorie is het mogelijk dat de dieren vanop zee werden gedumpt en op die manier verspreid aanspoelden aan onze kust”, zegt Kerckhof. “Het is moeilijk om een pasklaar antwoord te geven op deze kwestie. In welke staat van ontbinding waren de dieren bijvoorbeeld? De meest aannemelijke piste blijft dat de kadavers ergens opgeborgen waren en zijn meegekomen na de overstromingen via het IJzerbekken of kanalen. Er is nu eenmaal heel veel regen gevallen. Dat kan zelfs vanuit Noord-Frankrijk gebeurd zijn.” (MM)