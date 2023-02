40 maanden cel voor Kortrijks inbrekersduo na 41 inbraken en 19 inbraakpogingen in Vlaanderen

Twee leden van een inbrekersbende zijn in Kortrijk veroordeeld tot elk een effectieve celstraf van 40 maanden voor een reeks inbraken in woningen en appartementen in heel Vlaanderen. Op 23 mei 2022 konden ze in Gent opgepakt worden en sindsdien verblijven ze in de cel. Ze hadden het vooral op gelden juwelen gemunt.

25.000 euro aan juwelen, horloges en cash geld. 6.500 euro aan juwelen en cash geld. 3.600 euro aan juwelen. 10.000 euro goud en juwelen,…Voor de correctionele rechtbank in Kortrijk schoven 7 gedupeerden in rij aan ineen poging om een schadevergoeding te bekomen na een inbraak in hun woning of hun appartement. Die vonden plaats tussen 6 januari en 23 mei 2022. Telkens kon een Peugeot 407 met Spaanse nummerplaat opgemerkt worden. Die wagen was van Samir R. en kon op 23 mei 2022 in Gent opgemerkt worden. R. en zijn kompaan Mohammed J. bleken in het bezit van gestolen spullen. Ook een huiszoeking in hun Waalse verblijfplaats in de buurt van Charleroi leverde nog gestolen goederen op. “Telkens braken ze het cilinderslot af om binnen te geraken”, schetste de openbare aanklager hun werkwijze. “De aanwezigheid van twee flesjes salpeterzuur maakte duidelijk dat ze heel doelbewust op zoek gingen naar goud.”

Professionele inbrekers

Op basis van telefonie-onderzoek, ANPR-camera’s en de modus operandi konden 41 inbraken in Kuurne, Kortrijk, Gent, Oostende, Anzegem, Diepenbeek,… aan het duo gelinkt worden. “Professionele inbrekers”, aldus de procureur. De Spaanstalige Samir R. bekende enkel de inbraken die op 23 mei 2022, de dag van zijn arrestatie, in Gent waren gepleegd. “Hij belandde in februari 2022 in België, op zoek naar werk, en kreeg bij J. onderdak. Als wederdienst voor het gratis verblijf vergezelde hij hem eens.”

In Spanje liep hij niettemin al verschillende veroordelingen op. J. bekende slechts 1 diefstal. “Hij reed nooit met die Peugeot, de captatie van zijn gsm-signaal in de buurt van inbraken betekent niet dat hij daar ook zelf was”, ontkende zijn advocaat het licht van de zon. De rechter veroordeelde hem toch voor alle ten laste gelegde diefstallen. (LSi)