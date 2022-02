38-jarige man dood aangetroffen in Roeselare, parket gaat uit van verdacht overlijden

In de Karnemelkstraat in Roeselare is woensdagochtend een 38-jarige man dood aangetroffen. K.V. werd door bewoners van het appartementsgebouw gevonden onderaan de trap. Het parket onderzoekt de zaak en gaat uit van een verdacht overlijden.

Het parket van West-Vlaanderen is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de dood van een 38-jarige man. K.V. werd woensdagochtend gevonden aan de trap van een appartementsgebouw in de Karnemelkstraat in Roeselare. Het lichaam van de dertiger werd door bewoners van de appartementen gevonden ter hoogte van het rokerslokaal. Getuigen zouden rond 4.30 uur een luide bonk hebben gehoord.

Het parket gaat uit van een verdacht overlijden. Het labo is ter plaatse, er is ook een wetgeneesheer en onderzoeksrechter aangesteld.

