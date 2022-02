38-jarige man dood aangetroffen in Roeselare: doodsoorzaak nog onbekend, één iemand gearresteerd

In de Karnemelkstraat in Roeselare is woensdagochtend een 38-jarige man dood aangetroffen. K.V. werd door bewoners van het appartementsgebouw gevonden onderaan de trap. Het parket onderzoekt de zaak en gaat uit van een verdacht overlijden. In de loop van de dag werd ook één persoon opgepakt voor verhoor. De doodsoorzaak was woensdagnamiddag nog niet bekend.

Woensdagochtend, 2 februari, omstreeks 4.30 uur. Buurtbewoners in de Karnemelkstraat in Roeselare horen een doffe bonk. Even later treffen ze het levenloze lichaam van een dertiger uit de buurt aan. Onderaan de trap, ter hoogte van het rokerslokaal in het gebouw ligt K.V., een 38-jarige man uit Roeselare. Aan de achterzijde van zijn hoofd gaapt een grote wonde.

Meteen worden de hulpdiensten verwittigd, maar het mugteam en het verplegend personeel dat ter plaatse snel, kan niets meer doen. De man blijkt al te zijn overleden. Gezien de verdachte omstandigheden besluit het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk een wetsdokter en het labo van de federale gerechtelijke politie te vragen om naar het smalle straatje in Roeselare te komen. Ook een onderzoeksrechter wordt aangesteld in de hoop te kunnen reconstrueren wat er afgelopen nacht is gebeurd. Het onderzoek spitst zich niet alleen toe op de woning zelf, maar ook op omgeving.

In de loop van de namiddag maakt het West-Vlaamse parket bekend dat één persoon is opgepakt voor verhoor. Vraag is of die iets te maken heeft met het overlijden van de 38-jarige Roeselaarnaar. De doodsoorzaak blijft voorlopig onduidelijk, zo geeft het parket nog aan. “Het onderzoek loopt volop, er is een buurtonderzoek aan de gang en er volgt nog een autopsie”, klinkt het in een korte verklaring.