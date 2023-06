30 miljoen namaaksigaretten en 10 ton tabak aangetroffen in Waregem en Ieper

Tijdens een opsporingsactie heeft de Douane onder meer 30 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen. Deze werden aangetroffen tijdens een gericht controleactie in twee loodsen in Waregem en de Ieperse deelgemeente Elverdinge.

Het ging over fake varianten van de merken John Player Special, Richmond en Regal. Er werden eveneens 77 dozen met versneden tabak in beslag genomen, goed voor meer dan 10 ton tabak. Daarnaast vonden de douanediensten ook tal van tabaksprecursoren: lege verpakkingen van onder andere het merk Marlboro, rollen sigarettenpapier, filters, karton, lijm, folie…

Al deze in beslag genomen goederen zijn goed voor ongeveer 15 miljoen euro aan verschuldigde (bijzondere) accijnzen en btw. In het gebouw waren er ook slaapruimtes voorzien voor 11 arbeiders. De productieplaats was volgens de FOD Financiën in ombouw, er waren duidelijk al activiteiten geweest maar er werden reeds voorbereidingen getroffen voor de opbouw van een nieuwe tabaksversnijdingslijn.