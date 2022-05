26-jarige mama uit Kortrijk in shock: “Viespeuk vroeg of hij mijn 4-jarig dochtertje mocht huren”

Het is de nachtmerrie van ouders wereldwijd en Febe Vandewalle (26) uit Kortrijk werd ermee geconfronteerd. De mama van twee kinderen werd online aangesproken door een kerel met de vraag of hij haar dochter mocht huren. Febe reageerde alert en schakelde meteen de politie in. “Ik ben vooral blij dat hij zijn zieke gedachten niet in werkelijkheid zal kunnen omzetten”, klinkt het geshockeerd.

Snapchat, TikTok, Facebook of Instagram. Sociale media zorgen ervoor dat mensen met elkaar verbonden blijven en dat informatie meer dan ooit toegankelijk is. Helaas is het ook een vrijhaven voor mensen die heel wat minder eerbare bedoelingen hebben. Febe leerde die kant van het internet op een erg walgelijke manier kennen.

Actief op sociale media

“Ik ben al jaar en dag actief op platformen zoals Snapchat en TikTok”, klinkt het tijdens ons gesprek. “Van de meest banale foto’s en filmpjes tot de sporadische foto in bikini. Waarom niet uiteindelijk, ik ben een volwassen vrouw van 26 jaar en hoef me daar toch niet voor te schamen. Ik heb ook twee kinderen, een jongen en een meisje van 2,5 en 4 jaar oud maar die scherm ik dan weer zoveel mogelijk af. Zij hebben hun plaats nog niet op het internet, laat staan op sociale media dus hoeven ze ook niet in beeld te komen.”

Startte als doodnormaal gesprek

Tjdens een Snapchatsessie raakte Febe aan de praat met een kerel waarbij het gesprek al snel de richting van pure gruwel trok. “Snapchat is redelijk anoniem”, gaat ze verder. “Iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn en uiteindelijk is het allemaal erg vluchtig. Wat men te zien krijgt, is enkele tellen later alweer verdwenen dus let je niet altijd even goed op wie je toevoegt. Zo stuurde een kerel, die zogezegd in de streek woont, mij plots een bericht. Hij stelde me wat vragen, een doodnormaal gesprek eigenlijk, maar toen begon hij te polsen naar mijn privéleven. Of ik een vriend had, en toen vroeg hij of ik kinderen had. Op dat moment stelde ik me totaal geen vragen maar toen hij eenmaal wist dat ik een dochtertje had, werden de berichten heel wat minder onschuldig. Hij vroeg me lukraak of ik ze wilde verhuren. Eerst dacht ik aan een wansmakelijke grap of iemand die op een compleet foute manier misschien met ons wat foto’s wilde maken. Toch bleek al snel dat hij bloedernstig was. Hij bood grote sommen geld aan voor sex met mijn dochtertje van 4 jaar. Niemand hoefde het te weten volgens die zieke gast.”

Schermafdrukken als bewijs

Febe kreeg een mentale opdoffer te verwerken maar hield het hoofd koel. “Dit zijn dingen die je in de media leest maar waarvan je hoopt ze nooit zelf mee te maken”, klinkt het. “Hier werd het plots bittere realiteit. Ik wist ook dat de politie bewijzen zou nodig hebben om die man aan te pakken dus ik nam schermafdrukken. Toen ik met mijn verhaal naar de ordediensten trok, zagen ze meteen de ernst van de situatie. Ze namen alle beelden mee in het dossier en gingen er meteen mee aan het werk.”

Zieke geest

Een ijzingwekkend voorval maar Febe laat zich niet kisten. “Ik ben een vrouw, ik ben 26 jaar en ik ben online actief”, sluit ze af. “Ik ben dus al een en ander gewoon wanneer we spreken over grensoverschrijdend gedrag. Toch weiger ik steevast mijn gedrag aan te passen want dan winnen de perverten. Het is niet omdat ik een mooi kleedje draag dat men mij daarom mag verkrachten. Victim blaming is echt niet aan mij besteed. Dergelijke zieke geesten moeten worden aangepakt en niet andersom. Ik ben vooral blij dat de politie ervoor zal zorgen dat hij zijn walgelijke fantasieën niet naar echte daden zal kunnen omzetten. Toch ga ik zelf niet zo snel meer nog informatie delen over mijn persoonlijk leven want ik heb aan de levende lijve ondervonden hoe snel het uit de hand kan lopen.”