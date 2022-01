22-jarige man opgepakt die ramen van villa’s en Mercedes inslaat in Koksijde

De politie Westkust kon donderdagnacht een 22-jarige man uit Halle oppakken die de ramen van drie villa’s had beschadigd en ook een ruit van een Mercedes had ingegooid. De man moet nu samen met het justitiehuis een traject op maat volgen.

De politie Westkust werd donderdagnacht gebeld door bewoners in de Vreugdestraat in Koksijde-Bad. Daar had de man van een villa het raam beschadigd maar werden de bewoners wakker. Daarop sloeg de man op de vlucht. Ver ging hij echter niet want de man sloeg ook op een tweede locatie toe in diezelfde Vreugdestraat. Ook hier hoorden de bewoners van het huis hem en liep hij weg. De politie was snel ter plaatse en kon de man oppakken. Het gaat om een 22-jarige man uit Halle.

Wat zijn bedoelingen waren met de ramen de vernielen is niet duidelijk. Of het dus om inbraakpogingen gaat ook niet. Nadat hij opgepakt werd bleek ook dat hij nog geprobeerd had om toe te slaan in de Ringweg in Koksijde maar ook een auto vernielde in de Ter Duinenlaan. Daar sloeg hij de voorruit van een geparkeerde Mercedes 180D in.

Praetoriaanse probatie

Nadat hij opgepakt werd door de politie en verhoord werd het parket verwittigd. “Op vordering van het openbaar ministerie werd hij in vrijheid gesteld mits het naleven van verschillende voorwaarden”, meldt het parket van Veurne.

“De politiezone Westkust zal het naleven van de politionele voorwaarden nauwgezet opvolgen. Hij dient eveneens begeleiding te volgen. Het justitiehuis te Veurne zal hem eerstdaags een op maat gemaakt traject uitstippelen. Deze werkwijze leunt nauw aan bij de praetoriaanse probatie en bemiddeling en maatregelen. Op die manier wil het openbaar ministerie een gelijkaardige afhandelingsmethode zoals het M-project uit Limburg toepassen.”

(JH)