21 leden van Duits-Koerdische bende staan terecht voor mensensmokkel met 119 bootjes

Maandagochtend moeten 21 beklaagden zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor hun aandeel in een grote mensensmokkelbende. De Koerdische bende werkte vanuit Duitsland en smokkelde transmigranten met gammele bootjes van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. De kopstukken riskeren tot vijftien jaar gevangenisstraf. Ze werden vorige zomer ingerekend.

Sinds eind 2019 worden in West-Vlaanderen regelmatig voertuigen vol bootjes, buitenboordmotoren en zwemvesten ontdekt. Vooral aan de westkust liepen zo heel wat handlangers van mensensmokkelbendes tegen de lamp. De voertuigen bleken meestal vanuit Duitsland onderweg te zijn naar Noord-Frankrijk. Bestuurders en inzittenden werden door de Brugse correctionele rechtbank voor mensensmokkel veroordeeld tot gevangenisstraffen van dertig maanden tot zelfs twaalf jaar.

Gammele bootjes

Op basis van ongeveer veertig verschillende gerechtelijke onderzoeken kon de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) geleidelijk aan een grote mensensmokkelbende in kaart brengen. De criminele organisatie maakte volgens het parket vaak gebruik van gammele bootjes, aftandse motoren en ongeschikte zwemvesten. Het vermoedelijke kopstuk van Iraans-Koerdische origine werd begin mei 2022 opgepakt tijdens zijn werk in Oost-Londen. Hewa R. (30) werd enkele maanden later aan België overgeleverd en zit nog steeds in voorhechtenis.

119 boten, 33 motoren en 967 zwemvesten

Vervolgens werd begin juli 2022 een grote actie op poten gezet om de mensensmokkelorganisatie in Duitsland op te rollen. In opdracht van de Brugse onderzoeksrechter werden toen 18 verdachten gearresteerd en werden op 36 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij werden 119 boten, 33 motoren en 967 zwemvesten aangetroffen. De actie speelde zich vooral af in Osnabrück, een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen.

21 beklaagden

De raadkamer oordeelde uiteindelijk op 6 juli dat liefst 21 mensen zich voor de Brugse correctionele rechtbank zullen moeten verantwoorden voor hun aandeel in de bende. Elf beklaagden zitten nog steeds in de gevangenis. Naast Hewa R. worden ook Bebak A. (41), Fryad K. (44) en Daban M. (37) als leiders van de criminele organisatie gezien.

De mannen uit het Iraaks-Koerdische Erbil woonden allemaal in de streek van Osnabrück. Op Hewa R. na verbleven alle beklaagden in Duitsland, onder andere in Bielefeld, Bremen, Stuttgart, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund en Mönchengladbach. De meesten hebben de Iraakse nationaliteit, maar ook enkele Duitsers, een Syriër en een Afghaan werden naar de strafrechter verwezen.

Mogelijk 15 jaar celstraf

Maandagochtend gaat het proces van start. Wellicht wordt de zaak uitgesteld zodat alle partijen eerst hun standpunten op papier kunnen zetten. De pleidooien zullen waarschijnlijk in de loop van september of oktober gehouden worden. De bendeleiders riskeren dan in theorie tot 15 jaar gevangenisstraf. Bovendien vordert het openbaar ministerie de verbeurdverklaring van ruim 277.000 euro, 157.000 Britse pond en ruim 82.000 Amerikaanse dollar.