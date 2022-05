18-jarige jongen in Minnewaterpark in Brugge aangerand: politie zoekt dader

De politie en het parket West-Vlaanderen zoeken de dader van een aanranding in het Minnewaterpark in Brugge. De feiten speelden zich af op 26 oktober 2021. Het zou om een man tussen de 50 en 60 jaar oud aan. De politie vraagt aan mogelijke andere slachtoffers om zich bekend te maken.

Dinsdag 26 oktober werd een 18 jaar oude jongeman, op de vesten ter hoogte van het Minnewaterpark in Brugge, rond 21 uur nagefloten door een vijftiger of zestiger.

Toen de jongen uitleg vroeg, nam de man het slachtoffer bij de mouw van zijn jas en trok hem mee de trapjes af richting het park.. Daar betastte de man het slachtoffer op verschillende plekken op zijn lichaam. De 18-jarige kerel probeerde zich nog los te rukken, maar dat lukte niet.

Pas toen de man op de knieën ging zitten, kon het slachtoffer hem in het kruis trappen en wegvluchten.



Het zou gaan om een man van tussen de 50 en 60 jaar oud die goed Nederlands spreekt. Hij is ongeveer 1,80 meter groot en struis gebouwd. De man heeft kort grijs en uitgedund haar en droeg op het moment van de aanranding een zwarte bril met ronde glazen. Hij droeg ook een grijze jas en had een sigarettengeur. Volgens de jongeman was de man best sterk.

Wie informatie heeft, kan contact opnemen met via opsporingen@police.belgium.eu, het gratis nummer 0800/30 300 of deze link.