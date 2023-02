17-jarige opgepakt na gewapende overval op Oostendse bordeel

In Oostende heeft de politie een 17-jarige jongeman opgepakt die eerder deze maand een gewapende overval pleegde op een bordeel in de wijk Hazegras.

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 februari, rond 1.15 uur, stapte de verdachte een bordeel binnen in de Vooruitgangstraat in de wijk Hazegras. De jongeman bedreigde er een prostituee (28) met een pistool, eiste daarbij een geldsom en deelde met het wapen ook een klap uit.

Met een geldsom op zak sloeg de verdachte vervolgens op de vlucht. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Intensief onderzoek leidde de politie nog geen week later naar een 17-jarige verdachte uit Oostende. De politie kon de jongeman oppakken. Het parket heeft intussen beslist om deze voor te leiden voor de bevoegde jeugdrechter.