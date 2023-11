Zwart, is da nu ’n klur of ginne? Ze zeggen da zwart ’t oentbreken is van alk klur. Dorom spreken ze van zwarte goaten: da zien sterren die in malkoar zien geploft en zodoanig dichte zien dat er nieëtend mèr uut kan kommen, ook gin stroaltjie licht.

Os j’ in pansioen goat, kan j’ ook in ’n zwart gat vollen. Je zieët ook gin licht mè. Mo normal gezieën kan je der were uutkruupen. Zo dieëpe is da gat nu ook were ie. Van dieëpe gesproken, os je fienansjil in ’n zwart gat volt, ton sto j’n bankreeejkenienge nie in ’t zwart mor in ’t róód. Mo ’t is wal azzo da ‘t ton meschieën zwart vo j’n ogen wordt. ’t Is pienlik vo zeggen, mo Wes-Vloaanderen bliekt de provincie te zien mè de meeëste menschen die zo dieëpe in ’t róód zitten dan ze schuldbemiddelienge moeten kriegen (’t stoend verlede weke in onze Krant van West-Vlaanderen). ’t Zoe vo minder zwart vo j’n ogen worden.

Worom da ‘k ik ieër nu over zwart an ’t klappen zien. Awal, omda ’t verlede weke egentlik biena ’n gheeële zwarte weke was. Woeënsdag beleefden z’ in Olland mè de verkieëziengen under Zwarte Woeënsdag (’n parallel met onze Zwarte Zoaterdag van 1991).

Ip da moment stoen mien bankreejkenienge in ’t róód. Mo kiek, dunderdag kreeëge ‘k m’n pansioen en stoend mien bankreejkenienge olineeëns were in ’t zwart. Mor omda je ’t zoe begriepen, da was ollesies gin Zwarte Dunderdag. M’n leven kreeëg were klur.

En azzo wiere ’t vriedag. En wavorre vriedag? Black Friday! Vo winnig gaald veejle kopen. Mo da veejle kopen vo winnig gaald kwaamt erip nere da ‘k de zoaterdag mosten vastestallen da m’n bankreejkenienge were in ’t róód stoend. En ton wieëre ’t zwart vo m’n ogen.