Laura Schuyesmans leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

Zattemansklap of niet, racisme is nooit goed te praten. Conner Rousseau, de ambitieuze leider van Vooruit, trok in de voorbije weken heel wat aandacht met zijn schokkende uitspraken over de Roma-bevolking. Zo gaf hij toe dat hij in een gesprek met enkele agenten zou geïnsinueerd hebben dat de politie ten opzichte van de Roma-gemeenschap beter af en toe “de wapenstok zou gebruiken om respect af te dwingen”.

Deze uitspraken, vol van vooroordelen en generalisaties, werpen een donkere schaduw over de idealen van solidariteit en gelijkheid die zijn partij beweert te omarmen. Wat nog verontrustender is, is de impact van deze uitspraken op niet alleen de Roma-gemeenschap, maar op iedereen die slachtoffer is van racisme.

Racisme heeft verwoestende gevolgen voor individuen en gemeenschappen en het normaliseren van dergelijk gedrag vanuit een leiderschapspositie is dan ook onaanvaardbaar. Rousseau zou moeten begrijpen dat het de taak is van elke progressieve leider om te strijden tegen elke vorm van discriminatie en ongelijkheid, niet om ze te versterken. Racisme is een gif dat onze samenleving kapotmaakt, we kunnen het ons dus niet veroorloven om het te tolereren.

Zijn uitspraken voeden het vuur van haat en verdeeldheid en maken het voor zowel de Roma-gemeenschap als anderen die slachtoffer zijn van racisme moeilijker om gelijke kansen te krijgen en volledig deel te nemen aan onze samenleving. Het ondermijnt de kernwaarden van gelijkheid en rechtvaardigheid waarvoor de socialistische beweging zou moeten staan.

Wat mij ook zorgen baart, is dat wanneer enkele moedige leden van zijn eigen partij, zoals de jongsocialisten uit Gent, zijn uitspraken veroordelen, Rousseau hen zonder enige aarzeling onder de bus smijt. Dit toont een gebrek aan respect voor interne democratie en het recht van partijleden om hun mening te uiten.

Het is aan ons, politieke jongerenorganisaties, maar ook aan u om actie te ondernemen, om op te staan tegen racisme, discriminatie en intimidatie. Het is aan ons om te zorgen dat er in tijden van oprukkend extreemrechts meer ruimte wordt gecreëerd voor debat en democratie, binnen en buiten partijen. Alleen zo zorgen we ervoor dat de juiste prioriteiten op de agenda worden gezet en politici op hun verantwoordelijkheden gewezen worden.