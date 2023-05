Z’ èn ’n wolf gezieën in onze provincie. In de busschen van Proven, bie Poperienge. Dat die wolf uut Vrankriek zoe gekommen zien, peejzen ze. Da wil zeggen dat ie van ’t zuuden no ’t nóórden an ’t trekken is. Ost ie nog in Proven zit, weten ze nie. J’ is verzekers ol ‘n stik verder. Mo j ee do wal eeëst ’n schaap dóógebeten. Wa wil je, die beeëste moet ook eten.

Woar dat ie nu is, weten ze nie. ‘k Zoen wal nie gèrn èn dat ie nor ieër komt. De kanse dat ie in Brugge zoe kannen bluuven, is kleeëne. De busschen van Ryckevelde, Bulskamp, Beisbroek en Tilleghem zien nie gróót genoeg.

M’n gebur ister zaalfs van overtuugd da die wolf Brugge lienks eej loaten liggen. Ter is ieër nieëtend te begazzen, zeejd ie, van ter zien ieër ol andere wolven an ‘t werk. ‘k Kosten nie mee mè z’n rizonnement. Wa bedoeël je, vroege ‘k. Da m’ onze schaptjies ol kwiet zien. ‘k En ik gin schapen, zeeje ‘k.

En joen schaptjies-ip-’t-droge ton? Da ’t ip de bank stoat, antwordde ‘k. Vwala, zeej m’n gebur. En je keeëk no me met ’n uutdrukkienge ip z’n wezen van: versto je ’t nu? Je moe nie van piekens geboaren, zeejd ie, j’n spoarrekenienge brieng nieët ip; geld sparen kost ook geld!

Da wete ‘k, zeeje ‘k, mo wat eejt da mè die wolf te maken? Vo dat uut te leggen, zeejd ie, aad ie ’n nieëve tekst geschreven vo ’t liedje van Róókaptjie.

‘Roodkapje, waar ga je heen, zo alleen, zo alleen? Roodkapje, waar ga je heen, zo alleen? ‘k Ga naar de bank mijn centjes brengen, naar de bank, naar de bank. ‘k Ga naar de bank mijn centjes brengen, naar de bank. In de bank zijn de wilde dieren, in de bank, in de bank. In de bank zijn de wilde dieren, geldwolven.’