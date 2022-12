Vier wensen

Laura Schuyesmans (27) leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich als covoorzitster voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

Mijn laatste schrijfsel van dit jaar wil ik wijden aan mijn wensen voor 2023. Een jaar dat hopelijk minder hobbelig zal worden dan 2022. De voorbije 12 maanden moest ik leren leven met een chronische ziekte en met een niet te temperen engagement. Mijn tijd hier wordt waarschijnlijk korter, maar mijn hoop op een betere wereld krijgt niemand kleiner. En nu de kroketten verteerd zijn, wil ik mijn vier uitgesproken wensen met iedereen delen…

Mijn eerste wens is een warm bed voor iedereen. Dat klinkt misschien redelijk simpel en logisch, maar dat blijkt de laatste tijd niet zo te zijn. Voor de zoveelste keer. Het was ijskoud in december en toch liggen er ook bij ons nog heel wat thuislozen buiten ‘s nachts. Het zou in een welvarend land als België niet mogen dat er mensen op straat slapen. In 2023 hoop ik dan ook dat de politiek ervoor kan zorgen dat er voldoende opvang en ondersteuning is voor mensen die minder kansen krijgen, zodat niemand letterlijk in de kou blijft staan.

Daaraan gelinkt heb ik ook een tweede wens. Ik wens onszelf een maatschappij toe waarin iedereen wat verdraagzamer en liever is voor elkaar. Het laatste jaar werd het debat steeds ruwer, de taal steeds harder en draaide het steeds vaker om overleven in plaats van samenleven. Corona bracht ons allemaal samen tegen een virus, vandaag zorgen de hoge energieprijzen voor een maatschappij waarin we meer dan ooit voor onze eigen deur vegen. Een solidair jaar, waarin we meer rekening houden met elkaar, zou echt een prachtig geschenk zijn.

Het laatste jaar draaide het steeds vaker om overleven in plaats van samenleven

Tot slot wens ik iedereen nog twee belangrijk zaken toe. Een rustiger 2023. Een jaar waarin we de ratrace wat meer een halt kunnen toeroepen en zo meer kunnen genieten van hobby’s en tijd met familie en vrienden. Ik hoop dat we meer rust vinden en brengen voor anderen en zo meer kunnen genieten van de kleine dingen.

Naast rust wens ik zowel jou als mezelf een gezond(er) 2023 toe. Het klinkt als een torenhoog cliché, maar gezondheid is zoveel belangrijker geworden voor de maatschappij sinds corona en voor mezelf sinds de diagnose van mijn chronische ziekte. Word je dan toch gegrepen door de mallemolen van een stevige ziekte? In dat geval wens ik je vooral toe dat je goed omringd zal worden door vrienden en familie.

Gelukkig nieuwjaar!