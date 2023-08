Zie j’ ol ip reejze gewist? Ikke nie, ‘k moen nog anzetten. Mo ‘k weten nog nie no wo. No Griekenland zoe ‘k beter nie goan,’t brandt do. In ’t zuuden van Spanje is ’t te warm. In ’t zuuden van Italië ook en in ’t nóórden vollen d’ agelsteeënen deur de parbrieëze van j’n ottoo. In Nice lopt er gin volk mè. Deur da ’t an de Kotazuur ‘t eeët is, lop gheeël m’as-tu-vu in Le Touquet te paraderen.

Le Touquet is nie verre genoeg vo mien, ‘k kannen ton even goeëd in Knokke in ‘n róó broek en met ’n pullovertjie over m’n schoeëren flaneren. Oeë, nie verre genoeg, vroeg m’n gebur, is ’t mo goeëd vo joen, os ’t mè ’t vlieeëgtuug is meschieën. Dat is slicht vo ’t kliemoat. Dat ie geliek aaäd, antwordde ‘k.

Mo, gienge ‘k verder in m’n rizzonement, ‘k peejzen da ‘k wèireldreejze gon maken. Allee, zeej m’n gebur, me gon je ton vor ’n poar moanden nie mè zieën. Battendoeët, zeeje ‘k, in ’n poar dagen zie ‘k roend. M’n gebur tikte mè z’n wiesvienger tegen z’n voroofd…

Nink, ‘k zien nie zot, zeeje ‘k, vo de wèireld roend te goan kanne ‘k ieër bluuven. Vo Spanje kanne ‘k no de Spanjoardstroate, de Spoansche Loskoaje, de Corduwanierstroate en de Biskajerplatse. Vor Italië go ‘k gon kieken no de Genuese Loge (Saaihalle). Vo den oostkant van de Middellandsche Zeeë brienge ‘k ’n vieziete an de Zirruzalemkerke en doe ‘k ’n wangeliengstjie in de Zirruzalemstroate. Vo ‘t Verre Oosten kanne ‘k no de wiek Korea in Koolkerke, en vo ’t dieëpe zuuden kanne ‘k no de Kongostroate ip Assebroeke. ‘k Kannen zaalfs no ’t Eiland, vo nie te spreken van ’t Verbrand Nieuwland. Is da nog nie verre genoeg, lope ‘k no de Paradiesstroate en ’t Hemelriek.