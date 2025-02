Tournée Tielt: “Ik hou van het caféleven. Een beetje te veel misschien”

Lieven Mathys vertelt over zijn leven in Tielt.

Zes dagen. Als je dit in de krant leest, ga ik al minstens zes dagen door het leven als een alcoholvrij mens. Ja hoor, ik doe nog eens mee aan Tournée Minérale. Mijn derde keer zelfs al. Vorig jaar niet. Het was een schrikkeljaar. Alles met mate zeg ik al eens. Nu dus weer van de partij.

Het is in die alcoholvrije staat dat ik naar de caféquiz in Den Arend ben getrokken. De eerste keer ooit in de 35 jaar dat de maandagse caféquiz loopt. Eerst in d’Hespe, dan in Ter Halle en nu dus in Den Arend. Ik hou van het caféleven. Een beetje te veel misschien, dus blijf ik er (met de jaren van verstand mee) zo goed en zo kwaad als mogelijk weg tijdens de week. ‘Eentje is geentje’. Als dat olijke motto op een maandagavond je leven komt binnen gewalst, ben je er de rest van de week aan voor de moeite. Maar niet maandag jongstleden dus! Een en al focus met mijn koffietje, Pepsi Maxkes en gemberdrankjes.

“Er lag vooral veel op het puntje van mijn tong”

Ik twijfelde even om een alcoholvrij biertje te bestellen, maar is dat niet een beetje zoals een vegetarische frikandel of vegan kaas? ’t Is ergens goed dat het bestaat, maar ’t is toch dat niet hé. Geef mij maar een Tjoolder of een bruine van De Poes.

Enfin, een zorgeloze promille-avond dus zonder nevenverschijnselen. Of toch?

De quiz zelf was nogal ontnuchterend. Op de vragen van quiz-godfather Tony gingen mijn antwoorden van ‘dingske’ tot ‘geweetwel’… Er lag veel op het puntje van mijn tong en ik ging het wel duizend keer zeggen. ‘Kan je dingen vergeten door alcohol?’ googelde ik nog even voor het slapen gaan. Dit antwoord liet zich wel makkelijk raden.