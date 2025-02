Spaghettiiiiiiii

Lieven Mathys vertelt over zijn leven in Tielt.

We zijn vijf jaar verder. Dan toch een positief iets overgehouden aan die coronapandemie… Wandelen. Niet te ver, gewoon een toerke hier in Tielt centrum. Hoe lager het aantal graden Celsius, hoe hoger het tempo ligt. Maar er is wel één constante: ik scan als het ware de straat af. Aanplakbiljetten, nieuwe winkels, affiches, een vlucht duiven in de lucht, een verloren boompje, een omgevallen muurtje…

Waar je de jongste dagen niet naast kan kijken, is het aantal gaten in gesloten huizenrijen. In de Kortrijkstraat alleen al tel ik drie panden die recent met de grond gelijkgemaakt zijn. Respectvol inbreiden kan ik enkel toejuichen. Bij het zien van al die gaten in de straat denk ik tijdens mijn wandelmomentje spontaan aan het gebit van vijf- en zesjarigen. Die eerste melktandjes die eruit gevallen zijn en zorgen voor hilarische foto’s op de eerste communie. Spaghettiiii!

“Ik bleef wrikken. Tot tranen toe”

Ik vond er destijds een sport in om zo lang mogelijk aan die loszittende tandjes te wrikken. Tot tranen toe. Ik heb dus ook ooit ergens in de jaren ’70 rondgelopen met zo’n koddig smoeltje zoals Angèle op de hoes van haar debuutplaat ‘brol’. Wat een heerlijk vierletterwoord toch!

Mijn blik dwaalt af naar de Steenstraat. Ik ging er als jong broekje naar de tandarts met mijn pa. Ik was geen fan, want er kwam altijd sowieso een tang aan te pas. Ik herinner me ook het geluid van een knorrende maag aan mijn linkeroor. Eén voordeel wel. Mijn pa trakteerde me telkens op een ijsje verderop bij bakker Arickx. Waar nu de grootste krater ooit in het gebit van Tielt geslagen is. We koesteren hoge verwachtingen van het implantaat dat er straks komt.