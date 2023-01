Laura Schuyesmans (27) leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich als covoorzitster voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

Op deze aardbol gaat een op de tien mensen met honger naar bed. Steeds meer mensen hebben geen geld voor eten, terwijl de rijken steeds rijker worden. In België heeft de rijkste 1 procent bijna een kwart van alle rijkdom in handen. Samen is hun vermogen hetzelfde als dat van de onderste 70 procent van onze bevolking, zo blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam.

Wordt 2023 het jaar waarin we eindelijk kiezen voor radicale herverdeling? En nee, ik pleit er niet voor om weg te schenken wat jij in je huis hebt staan. Helemaal niet. Ik hoop, ik droom en ik strijd wél mee voor een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin de rijksten op deze planeet – de multinationals, oliegiganten en noem maar op – wel eerlijk bijdragen aan de samenleving.

Deden ze dat al, dan hoefde nu niemand op straat te slapen, niemand op te groeien in armoede en zouden er geen mensen moeten vluchten voor de diepe ellende die ze vaak zien in hun thuisland. Maar even goed zouden onze belastingen niet meer zo hoog moeten zijn, zouden onderwijs en gezondheidszorg zelfs gratis kunnen zijn en zouden we niet zoveel jaren hard moeten werken.

Zolang we niet luidop durven dromen van een andere wereld zijn we vogels voor de kat

Je vindt me nu waarschijnlijk een naïeve idealist, een onrealistische dromer. Dat begrijp ik. Onze kracht als individu is klein, maar als we ons hierover verenigen en deze boodschap en droom met steeds meer mensen luidop benoemen, dan is alles mogelijk. De macht van de invloedrijke elite bestaat enkel zolang wij zwijgen. Zolang wij niet durven luidop dromen van een andere, rechtvaardige wereld, zijn wij vogels voor de kat.

Oké, nu ben je misschien mee, maar de vraag blijft natuurlijk: hoe gaan we dat bereiken? Wat kunnen we doen? Dat er een ferm gat zit in onze begroting, dat is al duidelijk. Volgens mij is er nood aan een belasting die de breedste schouders dragen. Het is tijd dat de rijksten onder ons, de rijksten op deze planeet maar ook in België eindelijk eerlijk hun steentje bijdragen.

Ik hoop dus dat in 2023 de Belgische, maar ook alle buitenlandse, politici de moed hebben om dit uit te werken. Om te eisen dat de breedste schouders, de rijken die vaak zelfs nog rijker werden in deze crisistijden, eindelijk hun deel bijdragen. Enkel zo zijn we op weg naar een echt rechtvaardige wereld…