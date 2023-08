Lik ’n filmsheriff, type John Wayne, was ’t da sheriff Carl, ook angesproken mè d’ anspriktietel van ’n Iengelsche politiechef, ‘governor, z’n moend scheeëf trok en tusschen z’n tanden fezelde: ‘Better safe than sorry!’ In oendertietels: Beter veilig dan pardong!

De governor-sheriff van West County zaat ip z’n pèird, weliswoar in de Wesvlamsche beteeëkenesse van ‘ip z’n pèird zitten’: je was kwoad en je gieng te vieërklauwe de zake anpakken. Wavorre zake? ’t Gevoar van rave – ook Iengels en dus nie uut te spreken lik die veugel mo lik ‘reejf’, ‘n illegaal muziekfeeëste (lik in Brustem overtied). Om te maken dat da nie geburt in onze provincie, wil Carl Decaluwé olle platsen die dovóóren zoen kannen dieënen, in koarte briengen. Zo da de poliessie dierikt kan uutrieën lik ‘n ‘posse’ (possie) in ’n oekde western.

‘k Zien dermee akkóórd da de goevirnur die raves wil verbieën, mor èm kennende zoe ‘k gepeesjd dat ie ’t zaalfste zoe vóórengestald èn lik in den tied vo d’ illegale vluchteliengen. Ten eeëste, zowwe feeëste is ook illegaal. Ten twidde die ravers zien ook ‘ip de tjool’, lik ofdat ie over de vluchteliengen aa gezejd. Ten derde, ’t zien ook mo transmigranten: ze bluuven nie. Dorom aa ‘k gepeejsd dat sheriff Carl zoe gezeejd èn lik tonne: ‘Gif ze gin eten!’ Ze gon ton wal ofdruupen.

Je magge ’t nie verkeeërd verstoan, de goevirnur is nie tegen feeësten.’t Is èm die óóit de legendarische worden eejt uutgesproken en dormee dervóóren gezorgd eejt da m’ ook in Brugge nu die uutdrukkienge kennen: ’t Zwien deur de beeëten jagen! In oendertietels: Uutbundig vieëren! Kortom, sheriff Carl is den uutviender van ‘rave’.