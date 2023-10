Die droenk is, moe zwiegen. Vanzeneigens dadde. Vrage ’t mor e kir an Rousseau. Dendieënen kan ter van meeklappen (ol wildet ie eeëst dan de gazetten dervan meezwiegen).

’t Probleem is da ‘t ook nie zo simpel is vo je t’ ikskuzeren vowa da je mè j’n zatte kop è gezeejd. Je kan wal zeggen, en da doen z’ ollemolle: ‘k Woaren droenke, ‘k wisten nie wada ‘k zeejen. Mo ’t sprikword zegt pertang: droenkoars zeggen de woarheed. In ’t Brugs klienke ’t nog beter: Droenke gezeejd is nuchter gepeejsd. Da wil zeggen: met ’n zatte kop zeg je wada je dieëp’ in j’n erte peejst, van de remmen zien los.

Vo da tegen t’ oekden is ter mor eeën diengen te doeën: nie mè drienken. Rousseau ee gezeejd dat ie da go doeën. Mo ’t is rapper gezeejd dan gedoan, van lik ofda de Brugse uutdrukkienge zegt: Pienten gon zoeëte binnen, van ’t zien petatten da je niet moe schallen. Meschieën is ‘t dorom da me van ’n droenkoard zeggen dat ie petat is.

Je mag ook nie vergeten dan sommogte menschen die gedroenken èn, under vil sterker foeëlen, z’ èn ook an ‘gewichtheffen gedoan’, lik ofda me zeggen. ’t Is meschieën dorom da m’ ook zeggen van eeënen die stapeldroenk’ is, dat ie ‘potentoat’ is: je foeëlt èm machtig en boven olles, een potentaat die boven iedereeën stoat. Je kent ommers z’n grenzen nie mè. En da kan gevoarlik zien. Dorom zeggen me van eeëen die straf droenk’ is: J is kanong. Of: J’ is geloan. God wit wadat er uut z’n moend vlieëgt. Worden die kwetsen. Vwala.

Wit je wadan z’ ook nog zeggen van eeënen die poepeloerezat is? J’ is lazarus. Van Lazarus uut de Biebel: dóód of biena dóód. Poletiekers moen beseffen da dat in de poletiek rap kan.

