Mark Van de Voorde schrijft onder zijn alter ego Siessewat junior elke week een cursiefje in het Brugsch Handelsblad, waarbij hij op een ludieke manier én volledig in ‘t Brugs de actualiteit onder de loep neemt.

Volgens Van Dale wil remmen zeggen: ‘De beweging of voortgang van een voertuig vertragen of tot stilstand brengen.’ Kort en bong: vo te stoppen moe je fringen. Mo ‘t schilde ’t nie veejle of ‘k aân pries in de Toerhoetsesteeënweg. ‘k Mosten ip m’n fring stoan vo m’n ottoo ‘tot stilstand te brengen’ zoender ’n oed wuuvetjie omverre te rieën. ‘k Reeën pertang trage.

Olmeteeëns komt er vanachter ’n geparkirden ottoo ’n rolwagen over stroate. Ip tien santemeters dervan pas stoene ‘k stille. M’n erte boengste van oltroassie. Wa zieë ‘k? Gin mens in da karretjie. Mo vanachter dien ottoo verschient er ’n oekd wuuvetjie, da gebogen die rolwagen vóórtduwt. Zoender boe of ba stik ze de stroat over. Ook van den andere kant moet ’n soffeur ip z’n fring gon stoan. ’t Gekrieëp van z’n slieërende banden doe m’n trommelvlieëzen biena spriengen.

Da wuuvetjie kiek nie omme. Zoender pienken of poeren duw z’eur karre vóórt, lik ofdat nieëtend is geburd. ‘t Eej ’n kappe over z’n hoofd en ’n mascher vo z’n moend. Gin oanzichte te zieën. ’t Was zow intjie da benowd is vo zieëk te worden, mo nie te benowd vor overreen te worden.

Oendertusschen was de parbrieze van m’n ottoo bedoompt, ook van oltroassie. ‘k Wrieven m’n ruut of en wa zieë ‘k? Da vromens staakt over ip twientig meters van ’t zebrapad. ’t En aâ gin tied vo ’t riglement te volgen. Wal geld genoeg vor ’n boeëte vor oenwettig de stroat over te steken. Van die rolwagen laag ekeltjie dikke vul mè marsandieze uut de biowienkel. ‘k Peesden: da vermomd wuuvetjie zoe den oekden De Croo kannen zien, van vor ’n karre vul van die dieëre tuug moe j’ ook ’n oenwettig pansioen hèn.