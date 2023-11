Je zit ermee vo de reste van j’n dagen, zegge ‘k olsan, os j’n drollige name et. Achter ’n ende grak je ‘t gewend dat entwieën Van Kut, Deneuker of Uytenbroek eeët. Mo ’t kan ook grappig en schóóne zien, lik de name Beau ter Ham. Sprikt èm mor ‘n kir uut: boterham.

Wat ook kan, is da de name van man en vrouwe samenkommen in ’n ander word. Lik de name van die vroegere wienkel in de Zuudzandstroate, ‘k geloven da ‘t ’n juwelier was: Soete-Coucke. Verwarrend is ‘t wal os den bakker De Slaegher eeët en den beeënhouwer De Backer. Zenant is ’t on vóórname en achtername t’ ope erinneren an entwieën of enwat anders: Donald Duyck, Jimmy Hendrickx, Koen Dooms, An Nys…

J’ et ook gezinnen worin dat al de namen van de joeërs begunnen mè dezalfsten eeëste letter. Bevóórbild ollemolle met ’n A of ’n M.

Da kan nog schóóne zien of sempatiek. ’t Moe wal zuuste zien. Nie lik da moedertjie da peejsde dat ol eur zeuns ’n naam aân die begost met ’n Z. Z’ eeëten, zeej ze, Zuul, Zerom Zilbert, Zeraar en Zaa’n.

Mo wada ‘k verschrikkelik leeëlik vienden – en in d’ ogen van vil menschen ook ‘n bitjien ordenèir klienkt – da zien die Ameriekoansche vóórnamen die ollemolle endigen op iegrik, y: Lindsey, Kiriany, Quinsly, Ashly, Destiny, Mandy, Kensey, Ridley… ’t Probleem is da me nie weten vanwoar dan ze kommen of ofstammen. Ik stallen vóóren dat d’ oekders die dat echt willen, der entwa verstoanboars zoen van maken. Bevóórbild vor ’n kiend worvan da de moeder in verwachtienge was zoender ’t te weten: Qwistentny. ’n Kiend da de voader nie wilt erkennen Kenjeminy. ’n Kiend van ’n donor: Kennenjoeny. Den twidden van ’n tweeëlienk: Ksinderookby.