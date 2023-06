Soms geburt ’t dat ’n uutdrukkienge nie olleeëne figurlik te verstoan is, mor ook letterlik. De lasten tied is da lik meeër of eeëne ki ’t gevol gewist. Drie keeëren was ’t mien ipgevollen.

Den eeëste ki was, ozze ‘k óórden dat os j’ in ’t vervolg in een fietsstroate – je wit wal, zowwe stroate wordat ip de groend ’n vilo is geteeëkend en de vilo’s vóórrang èn – ’n fietser verbiestikt, nie oleeëne de poliessie joen ip den boek mag schrieven, mo da je do nu ook ’n gasboeëte kan vóóren kriegen. ’t Is letterlik ’n gasboeëte: ’n boeëte vo gaze te geven.

De twidde ki was, ozze ‘k óórden dan z’ oender de groend van Sint-Andree, worda ’t nieëf muzee go kommen, in ’n oekd graf ’n lóó dóókiste èn gevoenden met ’n geraamt’ in. Dendieënden go letterlik oendervoenden èn dan de laste lóódjies ’t zwoarst wegen.

En de derde ki was ’t bie nieuws dan der nu ip vuuventwientig platsen in stad angmatten stoan worin da je kan gon liggen, vo te kannen ervoaren da de boge nie olsan gespannen moe zien. Os j’ ip en ’t enden ziet, kan je nu in Brugge letterlik in de touwen angen.

Ter moen nog gelegenheden zien worin letterlik en figurlik t’ ope kommen. Pak, je no Blankenberge en je zet j’ ip e tirasse vor ’n drankstjie en ’n sneukelienkstjie. Os da bitjie da je gedroenken en g’eejten èt, vil te dieëre is vo wada ’t wèrd is, ton è je letterlik ’n Blankenbergsche rekenienge gekregen. ’n Bruute klappette van ’n vromens met de name Elisabeth is letterlik ’n franke bette. ’n Vint die per vergissienge z’n veste binnenstebuuten angedoan eejt, is letterlik ’n kazakkedroaier. En de madam in de vestiaire van ’t teejoater is letterlik ’n mantelzorger.